La Diputación de Barcelona abre la preinscripción para la IV Jornada de Comunicació Municipal

Cartel de la IV Jornada de Comunicació Municipal - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha abierto el plazo de preinscripciones, que cerrará el 7 de octubre, para asistir a la IV Jornada de Comunicació Municipal que se celebrará el 14 de octubre en el Espai Francesca Bonnemaison y que lleva por título 'Innovación en la comunicación pública local'.

El objetivo de el encuentro este año es explorar los nuevos formatos en comunicación local y las tendencias recientes en publicidad y marketing, con ejemplos reales de municipios que ya están aplicando la innovación en su día a día, explica la Diputación en un comunicado este martes.

Las jornadas, conducidas por la periodista Aurora Masip, abrirán con una sesión inaugural de Berta Segura y Francesca Tur, de la agencia de investigación de tendencias DMentes, e incluirán ponencias y mesas redondas con especialistas y responsables de comunicación.