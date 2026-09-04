La Diputación de Barcelona se adhiere al código de la CE para un uso ético y transparente de la IA

Archivo - Edificio de la Comisión Europea en Bruselas. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona se ha adherido al 'Código de Buenas Prácticas sobre la Transparencia de los Contenidos Generados por IA' impulsada por la Comisión Europea (CE), por una tecnología más transparente y ética.

Según indica en un comunicado este viernes, la Diputación ha suscrito las 2 secciones principales del Código: la de proveedores de soluciones tecnológicas y la de responsables del despliegue, por lo que cualquier contenido que genere con IA estará debidamente etiquetado.

También está previsto que, a partir de este mes, participe activamente en los grupos de trabajo europeos para compartir experiencias y mejorar las técnicas de detección y marcaje de IA, en su apuesta por la innovación y la transformación digital.