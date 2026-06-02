La Diputación de Barcelona alcanza la máxima nota en el derecho al acceso a la información pública

Resultados de la Diputación de Barcelona en el informe IADAIP - SÍNDICA DE GREUGES DE CATALUNYA

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha alcanzado los 100 puntos en el nuevo Índice de Evaluación del Derecho de Acceso a la Información Pública (IADAIP) presentado por la Síndica de Greuges de Catalunya, lo que supone la máxima puntuación.

En un comunicado este martes, la corporación ha considerado que el resultado los sitúa como "referente en transparencia y garantía de derechos".

El informe también destaca el incremento de las solicitudes de acceso a la información pública, que crecen cerca de un 30% anual.