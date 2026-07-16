La Diputación de Barcelona amplía la atención a consumidores por videollamada a 225 entes locales

Atención al consumidor por videollamada. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha ampliado el servicio de atención a personas consumidoras por videollamada a 225 entes locales (223 municipios y 2 entidades municipales descentralizadas) que no disponen de oficina propia, informa en un comunicado este jueves.

Ha explicado que el nuevo canal acabará dando cobertura a más de 730.000 personas y se implanta después de los "buenos resultados" de la prueba piloto desarrollada en 25 municipios el año pasado.

Ha añadido que la atención por videollamada complementa la atención directa que ya presta la corporación a través de las unidades móviles (UMIC) y del buzón del consumidor.