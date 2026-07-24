La Diputación de Barcelona amplía la convocatoria de becas del posgrado de Participación Ciudadana

Postgrado de Participación Ciudadana, Deliberación Democrática y Tecnologías Digitales - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha ampliado hasta el 15 de septiembre la convocatoria de 10 becas para el posgrado de Participación Ciudadana, Deliberación Democrática y tecnologías Digitales, que impartirá el Instituto de Formación Continua - IL3 de la UB.

Las becas, destinadas a personal de gobiernos locales de Barcelona y de la Diputación, tienen un importe de 1.000 euros cada una (el 40% de la matrícula), informa el consorcio en un comunicado este viernes.

El curso, con apoyo del Col·legi Oficial de la Ciència Política i la Sociologia de Catalunya (Colpis), es una formación de 30 créditos ECTS especializada en innovación democrática y participación institucional.

El objetivo de la Diputación es mejorar la calificación de los trabajadores de los gobiernos locales barceloneses.

Aunque las becas estén dirigidas a un ámbito concreto, el postgrado está dirigido a profesionales de la administración pública, consultorías especializadas y tercer sector, entre otros.