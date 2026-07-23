La Diputación de Barcelona aprueba una norma para incorporar la perspectiva de género en su acción - ÒSCAR FERRER - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha firmado este jueves a través de un decreto de mandato la 'Instrucción para la implementación efectiva de la estrategia de transversalidad de género interseccional' en la corporación.

La Diputación ha explicado en un comunicado que se trata de una iniciativa "pionera que establece un marco normativo para incorporar de manera sistemática la perspectiva de género, LGBTI+ y el enfoque interseccional en el conjunto de las políticas, servicios, programas e instrumentos de gestión pública".

Moret ha afirmado que con la instrucción consolidan un modelo de gobernanza que "entiende la igualdad no solo como un objetivo social, sino también como una herramienta de calidad democrática, innovación institucional, buen gobierno y eficiencia en la gestión pública".

Por su parte, la diputada de Feminismos e Igualdad, Raquel Albiol, ha asegurado que la normativa "garantiza una aplicación de la transversalidad de género interseccional en toda la corporación".

La institución ha remarcado que el nuevo marco parte del reconocimiento que las desigualdades de género interactúan con otros factores como la edad, el origen, la discapacidad, la situación socioeconómica, la identidad y la expresión de género, la orientación sexual o la diversidad familiar, "generando realidades complejas que requieren respuestas públicas más innovadoras".