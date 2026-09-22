La Diputación de Barcelona aprueba un nuevo catálogo con 323 recursos para los municipios en 2027

Moret en rueda de prensa este martes tras el pleno - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Barcelona ha aprobado este martes el nuevo Catálogo de Servicios para 2027, que consta de 323 recursos a disposición de los municipios de la comarca y garantizar la "cohesión social y la equidad territorial".

Así lo ha destacado la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, en rueda de prensa después de la sesión de septiembre, que se ha avanzado del jueves al martes por La Mercè, en la que ha celebrado la "buena noticia" para asegurar el crecimiento local.

Según Moret, el catálogo permitirá poner sobre la mesa "recursos importantísimos para que los ayuntamientos puedan implementar todo aquello que crean oportuno y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

El conjunto de servicios, cuya aprobación se avanza a septiembre para facilitar la gestión de los municipios, cuenta con un presupuesto inicial de 172,4 millones de euros, que se irá adaptando a las necesidades que vayan surgiendo.

La principal línea de apoyo son los recursos económicos, que representan 152,9 millones del presupuesto, 58,5 de ellos de concurrencia competitiva, 6,2 de concesión directa y 88,1 de fondos de prestación, y el resto forman parte de recursos materiales o técnicos.

ESTRUCTURA

El catálogo de 2027 sigue la estructura desplegada hasta ahora, dividiendo los recursos en diferentes tipologías, la principal de las cuales son los recursos económicos (121), seguida de los recursos técnicos (119) y los materiales (83).

Sobre el ámbito de cada recurso, más del 50% de la oferta pertenece a la administración local (48), seguida por el urbanismo y la vivienda (43), al cultura (23), el territorio y parques naturales (23), ciclo de vida, diversidad y comunidad (22) y servicios sociales (21).

Para acceder a los diferentes recursos, los ayuntamientos, consejos comarcales y el resto de instituciones cuentan con un nuevo buscador con hasta 21 filtros para garantizar una búsqueda personalizada, además de un asistente virtual basada en IA.