La Diputación de Barcelona ayudará a escuelas de 25 municipios a elaborar proyectos lingüísticos

Guardería de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona apoyará a centros educativos municipales de 25 localidades de la demarcación en la elaboración de proyectos lingüísticos en 2026, concretamente a 18 guarderías, 3 escuelas de música y artes y 6 escuelas de adultos.

Esta política se enmarca en la estrategia de promoción del catalán de la Diputación, que incluye tanto acciones de sensibilización como de formación y apoyo dirigidas a profesionales de las escuelas barcelonesas, indica en un comunicado este miércoles.

En concreto, el apoyo para elaborar proyectos lingüísticos y educativos se traduce en asesoramiento técnico a los equipos docentes y directivos, a los que ofrece recursos específicos para adaptar estos planes a la realidad de cada centro.