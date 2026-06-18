La Diputación de Barcelona crea una bolsa de trabajadores sociales para 45 pequeños municipios

Proceso selectivo de trabajador social de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha constituido una bolsa de trabajadores sociales, una vez finalizado el proceso selectivo, formado por 93 personas que podrán ser contratadas por los 45 ayuntamientos de aquellos municipios con menos de 20.000 habitantes.

Según indica la Diputación en un comunicado este jueves, la bolsa permitirá a los consistorios cubrir necesidades temporales de personal, haciendo una "gestión más eficiente de los recursos" y dando una respuesta ágil a las necesidades de personal.

Esta nueva herramienta tiene una vigencia de 2 años y se organiza en 5 zonas territoriales diferentes: Bages, Berguedà y Moianès; Barcelonès Sud y Baix Llobregat; Maresme y Barcelonès Nord; Vallès Occidental, y Osona y Vallès Oriental.