La Diputación de Barcelona crea un órgano para dar apoyo a la regeneración de áreas urbanas

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Fachada de un edificio - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha creado la Taula per al Millorament Urbà, Ambiental i Social dels Barris i Viles (TMUAS), un nuevo órgano para impulsar de forma transversal los proyectos de regeneración de áreas urbanas que se lleven a cabo en la comarca.

Esta nueva herramienta, que integra a todas las áreas del ente comarcal, busca abordar la complejidad de los barrios más vulnerables impulsando proyectos comunitarios inclusivos para activar su potencial, explica la Diputación en un comunicado este miércoles.

Uno de los fines de la TMUAS será desarrollar y gestionar el programa específico de apoyo a los ayuntamientos que soliciten o ganen alguna convocatoria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat, para el que ya se ha invertido 10,5 millones en 2025 y que en 2026 vehiculará 232.000 euros.