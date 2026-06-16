La Diputación de Barcelona despliega a 89 técnicos en la campaña de información contra incendios

Un informador del PVI de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona desplegará este miércoles a 89 profesionales en 621.039 hectáreas agroforestales, un 99% del total de la provincia, con el objetivo de concienciar e informar a la población sobre los incendios forestales.

El despliegue corresponde a la 30 edición del Plan de información y vigilancia contra incendios forestales (PVI), vigente hasta el 31 de agosto para combatir los fuegos mediante la presencia activa en el territorio, indica la Diputación en un comunicado este martes.

Los equipos, formados por 74 agentes cívicos, 6 coordinadores, 6 agentes cívicos de apoyo, 3 gestores de información y 5 ingenieros de la Diputación, actuarán diariamente en la franja de máximo riesgo, entre las 13 y las 20 horas.

El dispositivo se organiza en 3 grandes sectores territoriales: el Norte, con las comarcas del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Barcelonès y la Selva; el Centro, con el Berguedà, Bages, Moianès, Osona y Lluçanès, y el Sur, con el Anoia, Alt Penedès, Garraf y Baix Llobregat.

Las principales funciones del PVI, que cuenta con la participación de 285 ayuntamientos y con un presupuesto de 1,8 millones de euros, son informar a la ciudadanía sobre la normativa de prevención y riesgo de incendios, disuadir conductas imprudentes y comunicar situaciones de riesgo.