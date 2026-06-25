La Diputación de Barcelona destina 10 millones a digitalizar la red de abastecimiento de agua

La Diputació de Barcelona amplía el programa 'DIBAigua' - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha aprobado en el pleno de este jueves invertir 10,23 millones de euros en ampliar a 69 municipios más hasta 2029 el programa 'DIBAigua: digitalització per la qualitat de l'aigua' para digitalizar la red de abastecimiento de los municipios con gestión pública del agua.

La iniciativa está dirigida a municipios de menos de 5.000 habitantes y prevé digitalizar a través de sensores y sistemas de telecontrol la red de abastecimiento, explica la Diputació en un comunicado.

Los sensores captan datos sobre turbiedad, los nitratos, el cloro o el PH, mientras que los sistemas de telecontrol permiten el seguimiento a distancia en tiempo real, y la corporación asume íntegramente la elaboración del proyecto y la ejecución, así como la publicación de datos en abierto sobre la calidad del agua.

"De esta manera, la corporación facilita el acceso igualitario a tecnologías avanzadas por todo el territorio, y los ayuntamientos de los municipios con menos población, con recursos más limitados, no tienen que asumir la carga en el presupuesto", ha sostenido la Diputació.

El diputado de Comercio, Consumo y Salud Pública, Josep Ramon Mut, ha puesto en valor el apoyo estratégico de la corporación a los municipios: "Aunque la sequía no está ahora mismo en la agenda de los medios de comunicación, apostamos por una red de abastecimiento del agua de consumo humano en óptimas condiciones y por la mejora continuada".

El programa 'DIBAigua tiene como objetivo que los 77 municipios de la demarcación con población de hasta 5.000 habitantes y gestión municipal del agua puedan digitalizar el proceso antes de 2029; la fase 0, con una inversión de 650.000 euros, empezó con una prueba piloto en 8 municipios: Calaf, Carme, Fogars de la Selva, Gaià, Gisclareny, Sant Bartomeu del Grau, Sant Martí Sesgueioles y Vilalba Sassera.