La Diputación de Barcelona destina 550.000 euros a 59 municipios para telecontrolar la red de agua

Sistema de telecontrol de la red de abastecimiento de agua - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha impulsado la instalación de 343 aparatos de telecontrol en las redes de abastecimiento de agua de 59 municipios de la provincia con la inversión de 550.000 euros.

El vicepresidente cuarto de la corporación, Marc Castells, ha afirmado que los servicios básicos locales sirven a los ayuntamientos para construir "su parte de los derechos de ciudadanía y consolidan la democracia en el día a día", ha informado en un comunicado este martes.

Esta actuación ha permitido beneficiar a cerca de 210.000 habitantes de la provincia y, una vez hecha la instalación, 22 de los 59 municipios han ahorrado 878.199 metros cúbicos al año de agua, suponinendo un ahorro económico de más de 870.000 euros.