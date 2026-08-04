La Diputación de Barcelona destina más de 100 plazas residenciales a ayudar a la conciliación

El servicio para personas mayores proporciona 78 plazas con estancias que van de los 15 días a los 2 meses al año - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Residenciales de Estancias Temporales y Respiro de la Diputación de Barcelona, ubicados en el Recinto Mundet, han ofrecido más de 100 plazas residenciales temporales para ayudar a la conciliación familiar, ha informado el consorcio en un comunicado este martes.

Este servicio, ubicado en el Pabellón Norte del Recinto Mundet, ofrece un espacio de actividades para personas mayores o con discapacidad intelectual, y proporciona 78 plazas que van de los 15 días a los 2 meses al año, cubiertas generalmente por personas de unos 87 años con dependencia física moderada y deterioro cognitivo grave.

Por otro lado, se ofrece otro servicio, el Respiro residencial para personas con discapacidad intelectual, que dispone de 32 plazas que van de los 3 días hasta los 2 meses al año, que suelen ser ocupadas por personas con una media de 33 años y un 79% de discapacidad.

El año pasado, estas asistencias atendieron a 2.800 personas procedentes de 311 municipios de la provincia de Barcelona, pero es durante los meses de verano cuando la demanda sube un 40%, por lo que las estancias temporales son más cortas que en otros períodos, para poder acoger al máximo número de personas.

La Diputación de Barcelona también pone a disposición de los municipios de la provincia (excepto la ciudad condal) el Servicio de Atención de Urgencias a la Vejez (SAUV), destinado a personas mayores de 60 años en situación de abandono o desamparo y con solo 16 plazas, pero con una estancia temporal de hasta 6 meses.

El Pabellón Norte está en proceso de reformas con una inversión de 24 millones de euros, y se prevén mejoras en la eficiencia energética; la sostenibilidad del edificio y la seguridad de las personas usuarias, con el fin de que el año que viene se habiliten 240 plazas residenciales para los diferentes programas.