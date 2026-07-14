La Diputación de Barcelona entrega un estudio de provisión de banda ancha a Abrera

Situación de las infraestructuras y funciones de titularidad del tramo en Abrera (Barcelona). - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado un estudio de provisión de banda ancha al Ayuntamiento de Abrera para impulsar la conectividad de alta velocidad en el municipio, informa la corporación en un comunicado.

El proyecto propone la estrategia de despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en este municipio, con el objetivo de hacer posible la interconexión de los equipamientos y los espacios públicos municipales.

La Diputación de Barcelona ha elaborado el estudio en colaboración con el Consorcio Localret.