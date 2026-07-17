La Diputación de Barcelona entrega un estudio de provisión de banda ancha a Mura

Situación de las infraestructuras en Mura - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado un estudio de provisión de banda ancha al Ayuntamiento de Mura para impulsar la conectividad de alta velocidad en el municipio, informa la corporación en un comunicado.

El proyecto propone la estrategia de despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones para promover la digitalización del municipio, priorizando equipamientos públicos y polígonos industriales.

La Diputación ha elaborado el estudio en colaboración con el Consorcio Localret.