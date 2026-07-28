La Diputación de Barcelona entrega a Rajadell el estudio histórico de la fortificación Can Viladés

Archivo - Fortificación de Can Viladés. - AYUNTAMIENTO DE RAJADELL - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado al Ayuntamiento de Rajadell el estudio histórico de la fortificación de Can Viladés, respondiendo a la voluntad del municipio de profundizar en el conocimiento histórico y arquitectónico de este elemento patrimonial, informa la corporación en un comunicado este martes.

Ha explicado que en 2023 fue declarado Bien Cultural de Interés Local y que el estudio se enmarca en un proyecto más amplio de recuperación y puesta en valor del conjunto de Can Viladés.

Los datos obtenidos en la investigación permiten situar "posiblemente" la fortificación durante la Tercera Guerra Carlina (1872-1876), como punto de vigilancia y control de las comunicaciones, objetivo de ataques y sabotajes recurrentes en aquél período.