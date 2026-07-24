La Diputación de Barcelona entrega a Sant Joan Despí un estudio sobre su cobertura móvil

Infraestructuras de telefonía móvil en Sant Joan Despí. - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado a Sant Joan Despí un estudio de su cobertura de telefonía móvil para la mejora de la provisión de banda ancha, ha informado el consorcio en un comunicado este viernes.

El estudio se ha hecho con un vehículo equipado con equipos de medición para obtener una muestra representativa, y así conocer el estado de la cobertura de telefonía móvil y la calidad de los servicios de voz y datos en toda la localidad.

Estos estudios, destinados a ayuntamientos de hasta 75.000 habitantes y desarrollados en colaboración con el consorcio Localret, dotan a los municipios de elementos que faciliten la implementación de los servicios 'smart city'.