La Diputación de Barcelona entrega a Sant Llorenç Savall el estudio histórico del castillo de Pera

Archivo - El castillo de Pera. - AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ SAVALL - Archivo

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado al Ayuntamiento de Sant Llorenç Savall el estudio histórico del castillo de Pera con el objetivo de "profundizar en el conocimiento de la historia de este monumento declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN)".

En un comunicado este jueves, la corporación ha explicado que el Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local ha dirigido el estudio y ha financiado los 7.000 euros que ha costado.

La investigación ha revelado que la noticia más antigua del castillo está registrada en el año 976, cuando era una de las fortalezas del término municipal de Llacera (posteriormente Pera).