La Diputación de Barcelona expresa su solidaridad con Venezuela tras el doble terremoto

Un edificio derruido en Venezuela. - CÁRITAS

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha expresado en nombre de la institución su solidaridad con la ciudadanía de Venezuela por el doble terremoto de este jueves.

En un comunicado este viernes, ha trasladado el pésame a las familias de las víctimas, así como a todos los afectados por la tragedia.

También ha manifestado la voluntad de la corporación de colaborar para "dar respuesta al reto que plantea esta emergencia humanitaria a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament".