La Diputación de Barcelona impulsa 800 proyectos para adaptar los municipios al "calor extremo"

Zona adaptada al calor extremo en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) - AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha impulsado 800 proyectos en 310 municipios para adaptarlos al "calor extremo", en el marco de la estrategia 'AdaptaClima 2030', el programa de inversiones en adaptación al cambio climático para el mundo local que cuenta con un fondo de 16 millones de euros desde 2024.

Las actuaciones del plan son naturalizar espacios urbanos, implementar estructuras de sombra con pérgolas y la mejora de la eficiencia energética y térmica, como climatizar equipamientos municipales, según ha informado la corporación en un comunicado este martes.

El diputado de Acción Climática y Transición Energética, Marc Serra, ha afirmado que adaptarse "ya no es una opción complementaria de las políticas públicas, sino una necesidad urgente para proteger la salud, el bienestar, la economía y la calidad de vida de las personas".

Ha añadido que estas iniciativas parten de una nueva forma de entender el urbanismo desde las políticas públicas: "Cada vez que hacemos una nueva escuela, un parque, transformamos una calle o construimos una plaza, lo hacemos incorporando la mirada de la adaptación climática".

La Diputación también ha remarcado la creación de la 'Xarxa de Refugis Climàtics de la província de Barcelona', que dará apoyo a los municipios para identificar, adecuar y promover el uso de espacios que ofrezcan a la población unas condiciones de temperatura confortable y descanso durante las olas de calor.