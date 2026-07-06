La Diputación de Barcelona inicia la temporada de 'bibliopiscinas' y 'biblioplayas'

Cartel de la nueva temporada de bibliopiscinas y biblioplayas de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La red de bibliotecas municipales de la Diputación de Barcelona ha comenzado la nueva temporada de 'bibliopiscinas' y 'biblioplayas' que ofrece en verano lecturas fuera de las puertas de los equipamientos.

Así, los centros ponen a disposición de los usuarios documentos de lectura rápida como cómics, cuentos, periódicos y revistas y juegos de mesa en piscinas municipales y algunas playas, según ha explicado la corporación en un comunicado este lunes.

También ofrece talleres, charlas o narraciones de cuentos en estos espacios, además de hacerlo en jardines, parques o terrazas habilitadas durante los meses de julio y agosto.