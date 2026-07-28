La Diputación de Barcelona invertirá 15 millones para actualizar 407 equipamientos de la provincia

Teatro Cal Bolet de Vilafranca del Penedès (Barcelona) - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona destinará 15 millones de euros a la reforma y mejora de 407 equipamientos culturales municipales a través de una convocatoria que ha recibido solicitudes de 235 ayuntamientos y 3 entidades municipales descentralizadas, lo que representa un 76% de los municipios de la demarcación.

En un comunicado este martes, la corporación ha explicado que los entes locales han propuesto un total de 972 actuaciones en 407 equipamientos, un hecho que considera que "pone de manifiesto la necesidad de seguir invirtiendo en la conservación y actualización" de estos espacios.

El diputado de Cultura, Pau Gonzàlez, ha remarcado que la Diputación impulsa el derecho a la cultura a través del plan Cultura 311+ para que los municipios desarrollen políticas culturales y ha afirmado que la modernización de los equipamientos es "clave" para garantizar el acceso a toda la ciudadanía.