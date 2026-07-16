La Diputación de Barcelona invierte 84,5 millones en mejorar 225 kilómetros de caminos y carreteras

Vallès, en el centro de la imagen, en rueda de prensa este jueves. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Infraestructuras y Territorio de la Diputación de Barcelona, Sergi Vallès, ha anunciado este jueves que invertirán 84,5 millones de euros para mejorar 225 kilómetros de caminos y carreteras, en la segunda fase del Plan Zonal de la red de Carreteras.

Ha concretado en rueda de prensa que el plan sirve para que la Diputación absorba la titularidad de caminos que necesitan convertirse en carreteras, y facilitar esta transformación y mantenimiento a ayuntamientos pequeños.

En la primera fase se aprobaron 39 actuaciones para 140 kilómetros con una inversión de 70 millones, pero finalmente se harán 35, de las cuales 14 están terminadas y el resto iniciadas.

SEGUNDA FASE

Para la segunda fase han evaluado 71 intervenciones posibles con el presupuesto anunciado, aunque creen que acabarán haciendo entre 30 y 40 en un primer tramo y que el resto irán llegando.

Esta fase no necesita esperar al fin de la primera, porque son actuaciones independientes, y se trata de una actualización del plan para responder a las peticiones de los ayuntamientos.

"El plan permite transformar caminos en carreteras y ayuda a seguir tejiendo el territorio, hacer el mantenimiento, y, al ser la Diputación la titular de la vía, hace que acabe llegando la fibra e itinerarios ciclables", ha añadido.