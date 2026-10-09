La Diputación de Barcelona lanza programa de bienestar emocional para alumnos de ESO y familias

La Diputación de Barcelona impulsa un programa para el bienestar emocional durante el instituto - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona impulsa el programa 'Benestar emocional per l'aprenentatge' dirigido a los alumnos de primero de ESO y sus familias para recalcar la importancia del bienestar emocional en el proceso de aprendizaje, informa en un comunicado este viernes.

Ha enmarcado la iniciativa en el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este sábado, y ha concretado que incluye sesiones prácticas y participativas para trabajar "la identificación y la gestión de emociones, la empatía, la comunicación asertiva y otras herramientas para afrontar los retos de esta etapa educativa".

Ha añadido que este recurso lo ofrece desde 2024 a ayuntamientos y entidades municipales descentralizadas y que el objetivo es reforzar el papel de los gobiernos locales en el fomento del bienestar emocional en este ámbito.