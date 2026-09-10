La Diputación de Barcelona licita la retirada de amianto en tres equipamientos de parques naturales

Edificios de Can Bosc, en el parque del Montnegre i el Corredor - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha licitado la retirada de amianto del conjunto arquitectónico del Marquet de les Roques, en el parque natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, de los edificios de Can Bosc, en el del Montnegre i el Corredor, y de los edificios Can Planes-Menjador i Magatzem de Fontmartina, en el del Montseny.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 173.488,22 euros, para la que las empresas podrán presentarse hasta el 28 de septiembre, y permitirá mejorar la seguridad, salubridad y sostenibilidad de estos equipamientos, indica la Diputación en un comunicado este jueves.

Las obras se han dividido en tres lotes independientes: el del Marquet de les Roques cuenta con un presupuesto de 59.562,01 euros, el de Can Bosc con 56.925,61 euros y el de Fontmartina con 56.995,60 euros, y todos cuentan con un plazo de ejecución de 4 meses.