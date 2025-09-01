La Diputación de Barcelona ofrece acceso a una herramienta con indicadores de la Agenda 2030

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ofrece a los municipios de la provincia el acceso al denominado 'Visor 2030', una herramienta dinámica con datos, información e indicadores sobre el avance de las diferentes administraciones locales en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la ONU en 2015.

Según han explicado fuentes de la Diputación, la aplicación ha sido actualizada recientemente para mejorar la experiencia de uso y facilitar el acceso a los datos, profundizando en su vocación de difundir los ODS y su despliegue en el ámbito municipal entre la ciudadanía.

En concreto, la Diputación pone a disposición de los gobiernos municipales tanto el código fuente como la arquitectura de los datos, para que cualquier institución pública pueda reutilizar la herramienta adaptándola a sus necesidades y que puedan diseñar, ejecutar y evaluar políticas con visión transformadora.