La Diputación de Barcelona pide al Estado que "active la protección diplomática" de la Flotilla

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha presidido este jueves una concentración donde ha leído una declaración acordada por la Junta de Portavoces de la corporación donde exigen al Estado que "active la protección diplomática y consular" para los tripulantes de la Global Sumud Flotilla.

Asimismo, ha reclamado a la Generalitat que "emprenda todas aquellas actuaciones que sean necesarias según sus competencias", y ha expresado su rechazo y condena ante los crímenes perpetrados por el gobierno de Israel contra Palestina, indica en un comunicado.

El ejército israelí interceptó este miércoles sobre las 20.10 horas la mayoría de embarcaciones que formaban parte de la Flotilla cuando se encontraban a unas 100 millas náuticas de Gaza, hecho que ha provocado el rechazo de numerosas instituciones.