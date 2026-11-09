La Diputación de Barcelona prueba un protocolo contra violencia machista en alojamientos turísticos

Archivo - Varios turistas con maletas - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha iniciado una prueba piloto para prevenir violencias machistas en 7 alojamientos turísticos de la comarcas del Baix Llobregat y el Barcelonès, consistente en un protocolo para formar al personal en la detección y la respuesta ante estas situaciones.

Se trata del Protocolo marco de actuación ante las violencias machistas en alojamientos turísticos en la provincia de Barcelona (PMVM), que se aplicará los próximos meses en 5 hoteles, 1 hostal y 1 camping, explica la Diputación en un comunicado.

Elaborado en colaboración con los Mossos d'Esquadra, el documento ofrece pautas de intervención para el personal y establece un circuito de actuación para agilizar la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios especializados de atención a las víctimas y las instituciones implicadas.

La iniciativa parte con la premisa de que los alojamientos turísticos pueden convertirse en espacios clave tanto para la detección precoz de situaciones de violencia machista como para la acogida y la derivación de las víctimas a los servicios correspondientes.

El objetivo de la Diputación es identificar necesidades, recoger propuestas de mejora y ajustar herramientas antes de extender el protocolo a otros territorios de la provincia, que valorará en una primera reunión prevista para el primer trimestre de 2027.