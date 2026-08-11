La Diputación de Barcelona refuerza el apoyo a los municipios para prevenir la violencia machista

El Espacio Francesca Bonnemaison, la sede de los servicios del Área de Feminismos e Igualdad de la Diputación de Barcelona. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha proporcionado recursos a los municipios para garantizar espacios libres de violencia machista durante el verano, más allá de la Red Puntos Lila, en la elaboración de Protocolos de prevención de violencias machistas en entornos festivos y de ocio.

El consorcio ha puesto en disposición de los ayuntamientos una guía para la implementación de un Punto Lila Municipal y desde 2023 ofrece cápsulas informativas de 2 horas que ya han contado con la participación de 536 personas.

Algunos municipios ya han solicitado el apoyo del Protocolo de prevención de violencias machistas en entornos festivos y de ocio, como Gavà, Cerdanyola del Vallès, Berga, Polinyà y El Papiol (Barcelona).

La corporación mantendrá operativo durante el verano el Servicio de consultas jurídicas y supervisión de casos de violencias machistas, que ofrece asesoramiento jurídico especializado y la supervisión de casos de violencia machista garantizando una respuesta en un máximo de 24 horas, dirigido especialmente a las personas que implementan los puntos lila en los municipios.

También mantendrá el Servicio de Consultas LGTBI+, el acompañamiento a los profesionales de los ayuntamientos que trabajan atendiendo a este colectivo, que también da una respuesta en menos de 24 horas.