La Diputación de Barcelona refuerza su lucha contra la segregación educativa en 14 municipios

Archivo - Dos personas usan el teléfono móvil - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ya ha acompañado a 14 municipios de 7 comarcas en la elaboración de pactos locales contra la segregación educativa, en el marco de la iniciativa contra este fenómeno del que también forman parte la Sindicatura de Greuges y el Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat.

En un comunicado este martes, la Diputación señala que las comarcas barcelonesas concentran el 70% de los municipios con los niveles más altos de segregación en la educación primaria y el 83% en la secundaria.

De este modo, el organismo provincial se ha marcado como objetivo aumentar el número de localidades que disponen de pactos locales contra la segregación educativa, así como reforzar el compromiso político para liderar estrategias integrales de equidad.

Además de los pactos locales, la Diputación tiene en marcha otras medidas para frenar la segregación, como las Oficinas Municipales de Escolarización y materiales y campañas de sensibilización dirigidas a familias, especialmente durante los periodos de preinscripción.

Los municipios barceloneses que ya cuentan con un pacto contra la segregación escolar son Canovelles, L'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Martorell, Masquefa, Mataró, Premià de Mar, Sabadell, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Just Desvern, Terrassa y Vic.