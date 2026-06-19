La Diputación de Barcelona refuerza los recursos contra violencias machistas y LGBTI para el verano

Punto Lila de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha reforzado los servicios y recursos para garantizar la atención y apoyo a los ayuntamientos de la demarcación en la prevención y abordaje de las violencias machistas y LGBTI-fóbicas.

Durante los meses de junio, julio y agosto, cuando se concentra el mayor número de agresiones y denuncias, se activarán 57 puntos lila en espacios de ocio como fiestas, conciertos y actividades de entretenimiento, explica la Diputación en un comunicado este viernes.

La Xarxa de Punts Lila de la Diputación sigue creciendo cada año: en 2025, solicitaron el recurso 165 municipios, un 10% más que el año anterior, y se instalaron 89 puntos con la participación de 6.100 personas.

Durante el verano también se mantendrá operativo y se reforzará el servicio de consultas jurídicas y supervisión de casos de violencias machistas, dirigido a profesionales municipales y entidades que trabajan en el ámbito de este tipo de violencias.

Asimismo, se mantendrá el Servei de Consultes LGBTI+, el servicio de apoyo técnico y acompañamiento a los profesionales de los ayuntamientos y que, al igual que el servicio de violencias machistas, también ofrece respuestas en un máximo de 24 horas.