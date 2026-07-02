La Diputación de Barcelona reparte 27,5 millones en ayudas para restaurar patrimonio arquitectónico

Iglesia de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges, uno de los monumentos que ha recibido la ayuda - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha aprobado las ayudas del Programa sectorial de rehabilitación y mejora de edificios, edificaciones y yacimientos arqueológicos locales con valores patrimoniales, con una dotación de 27,5 millones de euros para todas las comarcas.

Las ayudas llegarán se podrán gastar hasta 2027 y permitirán a diversos municipios de la demarcación conservar, restaurar y adecuar edificios singulares y elementos de alto valor histórico, arquitectónico, cultural o paisajístico, explica un comunicado.

El diputado de Equipamientos, Infraestructuras Urbanas y Patrimonio Arquitectónico, Marc Castells, ha defendido proteger los elementos de valor arquitectónico para que "no se pierdan y lleguen en las mejores condiciones a las generaciones futuras".

Asimismo, ha recordado que muchos de estos castillos, palacios, iglesias, monasterios y otras construcciones "se han convertido en una fuente de desarrollo económico, turístico y cultural" para los municipios que los albergan, así como para todo el territorio.

La Diputación de Barcelona ha destinado más de 60 millones de euros a la restauración y recuperación del patrimonio arquitectónico y arqueológico en los últimos años, dirigido por el Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local (SPAL), activo desde 1914.