La Diputación de Barcelona restaura el arco romano del Pont del Diable de Martorell-Castellbisbal

Acto inaugural de la restauración del arco romano del Pont del Diable de Martorell-Castellbisbal (Barcelona). - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha inaugurado este domingo la restauración del arco romano del Pont del Diable de Martorell-Castellbisbal, realizada íntegramente por el servicio de patrimonio arquitectónico local de la institución.

El estreno de la reforma ha contado con la presencia de la alcaldesa de Castellbisbal, Maria Dolors Conde; y el primer teniente de alcalde de Martorell, Lluís Amat, informa la Diputación en un comunicado.

Moret ha destacado que es "admirable que el puente se haya convertido en un verdadero elemento de identidad y cohesión local, en una imagen popular e icónica y que siga dos mil años y diversas reconstrucciones después, situado en un cruce estratégico de caminos, carreteras y vías ferroviarias".

El proyecto ha incluido todas las actuaciones necesarias para la restauración del arco, evitando la caída de piedras del interior del relleno histórico o controlando la arenización superficial del mortero romano.

El puente, por el cual la Diputación ha invertido 412.000 euros en restaurarlo, fue construido entre los años 16-13 y el 8 a.C. y es una de las "pocas" obras que se conservan como testimonio de la red viaria romana de la zona del curso bajo del río Llobregat.