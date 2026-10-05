La Diputación de Barcelona retira el 80% del amianto de sus edificios desde 2018

Mural de Armand Olivé en la Escuela Industrial de Barcelona. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA
BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Barcelona ha retirado más del 80% del amianto de sus edificios desde 2018 y "mantiene el compromiso de retirar el restante antes de finalizar 2028", informa en un comunicado este lunes.
En concreto, se han retirado 64 toneladas de amianto y quedan "poco más" de 10 toneladas diagnosticadas por extraer.
Ha explicado que uno de los trabajos que están llevando a cabo actualmente es la retirada de los materiales con amianto asociados al mural de mosaico de la Escuela Industrial de Barcelona, una obra del artista Armand Olivé Milian realizada en 1968 y considerada una pieza de valor patrimonial.