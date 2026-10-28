La Diputación de Barcelona reunirá a más de 360 profesionales de la cultura en el Interacció'26

Jornadas Interacció'26 de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona reunirá a más de 360 profesionales de la cultura en las jornadas Interacció'26, organizada por el Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) y que se celebran este jueves 29 y viernes 30 de octubre en la capital catalana.

La edición de este año estará dedicada a 'Los espacios de la culura' y propone a los participantes reflexionar sobre el papel de los equipamientos culturales y del espacio público en la vida de los municipios, indica la Diputación en un comunicado este miércoles.

Las jornadas, que se celebran desde 1984 como espacio de encuentro entre responsables públicos, profesionales de la gestión cultural, creadores, investigadores y representantes del sector, coinciden con el 40 aniversario del CERC, que se conmemora este 2026.