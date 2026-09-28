La Diputación de Barcelona termina las mejoras en la fuente de Mamet de la Serralada Litoral

Fuente del Mamet una vez arreglada. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha terminado las actuaciones de mejora y conservación de la fuente de Mamet del parque de la Serralada Litoral, informa en un comunicado este lunes.

Ha explicado que los trabajos favorecen a la conservación del espacio, la recuperación de la vegetación de ribera y las condiciones de la balsa para los anfibios, a la vez que mejoran su accesibilidad.

Ha enmarcado los trabajos en el mantenimiento periódico de las fuentes del parque, pero "especialmente" en este lugar porque es una de las más visitadas, ya que mana agua durante todo el año.