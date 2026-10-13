La Diputación de Barcelona trabaja en el mantenimiento del conjunto monumental de Tagamanent

Interior del conjunto monumental de Tagamanent (Barcelona). - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona lleva a cabo este octubre diversas actuaciones de conservación y mantenimiento del conjunto monumental de Tagamanent, uno de los espacios patrimoniales "más emblemáticos" del Parque Natural del Montseny, informa en un comunicado este martes.

Ha concretado que los trabajos cuentan con un presupuesto de 22.065 euros e incluyen la revisión y mantenimiento de los tejados de la iglesia y de los edificios anexos, con la sustitución de tejas deterioradas, la limpieza de canalones y bajantes y la revisión de los sistemas de desagüe para prevenir filtraciones y problemas de humedad.

Ha añadido que las actuaciones también incluyen medidas de protección ante el riesgo de desprendimiento de rocas en el itinerario desde el collado de Sant Martí.