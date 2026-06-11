La Diputación de Lleida apuesta por "menos trabas" y más unidad de acción para generar crecimiento

Mesa 'Trajectòries empresarials d'èxit en clau personal i lleidetana' en la 37 Trobada Empresarial al Pirineu - EUROPA PRESS

Empresarios educativos, agrícolas, vinícolas y de la construcción reivindican invertir en Lleida

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, ha apostado por reducir las trabas administrativas, ganar en unidad de acción entre las administraciones y garantizar la seguridad jurídica para facilitar el emprendimiento de las empresas: "Menos trabas y mayor velocidad cuando las empresas tengan ganas de hacer cosas y sacarlas adelante".

Lo ha explicado en su intervención en la 37 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu que se celebra en el Palacio Municipal de Deportes de La Seu d'Urgell (Lleida) hasta el viernes, abriendo una mesa redonda con representantes de varias empresas de Lleida.

Talarn ha defendido que las instituciones tienen la responsabilidad de que las cosas pasen y de ayudar a las empresas y a los emprendedores, y que para ello es fundamental que las diferentes administraciones compartan agenda: "Pasar de la foto al trabajo", ha resumido.

Para ello, ha considerado clave "conectar" la formación profesional, la universidad y la formación continua con las necesidades reales de las empresas, así como facilitar el relevo generacional para las pymes y empresas familiares para que sea atractivo emprender en Lleida, el Pirineo y el Aran.

Han intervenido en la mesa redonda, y han coincidido en señalar la apuesta de sus empresas por invertir en Lleida el fundador de Monlau, Carles Camí; el presidente de Castell del Remei, Tomàs Cusiné; la ceo de Romero Polo, Patricia Romero; y la ceo de Premier Pigs, Dolors Puyol.

MONLAU

Carles Camí, fundador de la red de escuelas de formación profesional Monlau, ha subrayado la importancia de la comunicación entre las empresas y los centros formativos, que en ocasiones, ha lamentado, no es del todo fluida: "Yo he de saber lo que queréis que forme y cómo, y tú te debes comprometer a contratar a esta persona que yo formo".

Ha expresado que las escuelas de iniciativa social hacen una función pública, pero también son empresas y tienen la misma problemática laboral, fiscal, contable y administrativa que el resto de empresas, y que tan importante es un buen proyecto educativo como una buena gestión empresarial y garantizar el relevo generacional: "La gestión debe mantenerse en la línea familiar, dentro de la tradición".

CASTELL DEL REMEI

El presidente de las bodegas Castell del Remei, Tomás Cusiné, Cérvoles Celler y Cara Nord, Tomás Cusiné, por su parte, ha valorado que dentro del mundo del vino, lo más importante es la calidad del producto, y ha reivindicado que forma parte de la gastronomía: "Lo hemos querido presentar como un individuo, cuando en realidad es parte de la mesa y un elemento de socialización", ha defendido.

Con un modelo empresarial integrado verticalmente y en el que se diferencia cada bodega, Cusiné también ha reivindicado las ventajas de provenir de Lleida, y defendido que desde la compañía trabajan por difundir esta idea y que el territorio gane fuerza dentro del sector.

ROMERO POLO

La ceo de la constructora de obra pública Romero Polo, Patricia Romero, ha enfatizado la importancia de Lleida para la consolidación de la empresa: "Es un polo de atracción de talento espectacular", y ha recordado como apostaron por mantenerse durante la crisis, en un momento en que se recomendaba, ha dicho, internacionalizarse o fusionarse, algo que descartaron.

También ha reivindicado el papel de la mujer en su sector: "Ser mujer, 'hija de', de letras, en un mundo masculinizado como el de la construcción, ha sido bastante duro", y ha destacado la importancia del liderazgo desde la empatía y el humanismo que cree que proporcionan las empresas familiares.

PREMIER PIGS

La CEO del grupo Premier Pigs, Dolors Puyol, ha defendido que, tras 30 años de historia, la compañía ha crecido, pero ha destacado la importancia de que en este proceso se ha mantenido siempre la calidad y el arraigo a Lleida y el territorio.

De cara al futuro, por su parte, Puyol ha explicado que para la empresa familiar, con más de 400 millones de facturación anual y 300 granjas integradas, "crecer solo tiene sentido si se hace con responsabilidad", y ha reivindicado intensificar la bioseguridad, la sostenibilidad, el control sanitario y la eficiencia en el sector porcino.