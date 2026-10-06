El director de la Policía traslada su profundo reconocimiento a los agentes destinados en Ceuta

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, en la celebración del Día de la Policía en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha trasladado su profundo reconocimiento a los más de 1.000 agentes que están "picando piedra y prestando un magnífico servicio" en Ceuta.

Lo ha dicho este martes en la celebración del Día de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Catalunya en Barcelona, cuyo acto ha presidido junto con el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y el Jefe Superior de Policía de Catalunya, Manuel Rodríguez Jiménez.

Pardo Piqueras ha subrayado que los agentes del cuerpo están desplegados junto con más de 700 Guardias Civiles y 3.000 militares, que trabajan con colectivos y ONGs que están ayudando a resolver una crisis "complicada y difícil".