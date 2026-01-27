Disponibles los bonos gratuitos de Rodalies vigentes durante un mes

Una persona espera en la Estación de Sants. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bonos gratuitos para Rodalies que estarán vigentes durante un mes ya están disponibles, en el marco de las medidas para facilitar la movilidad en Catalunya mientras se restablece el servicio habitual, informa Renfe en un comunicado este martes.

Los bonos permiten realizar diez viajes, son válidos para todas las zonas del núcleo de Barcelona y tienen validez hasta el próximo 24 de febrero, y permite que viajen varias personas con un solo billete.

Además, Renfe también ha lanzado un bono gratuito para trayectos origen-destino en los servicios de Regionales con las mismas condiciones que los de Rodalies.

Paralelamente, Renfe ha reforzado la oferta habitual de Avant entre Barcelona-Sants, Camp de Tarragona y Lleida-Pirineus, con cuatro servicios diarios que serán gratuitos, aunque será necesario reservar la plaza.

Estos servicios saldrán de Barcelona Sants a las 6.00 horas y las 15.05 horas, y de Lleida Pirineus, a las 7.25 horas y las 16.45 horas.