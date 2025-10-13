Dispositivo en marcha en l'Anoia (Barcelona) contra un grupo especializado en robos violentos

Dispositivo en marcha de los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra en distintos puntos de la comarca de Anoia para desarticular un grupo criminal especializado en robos violentos - MOSSOS D'ESQUADRA

Los Mossos d'Esquadra, junto a la Policía Foral de Navarra, están llevando a cabo este lunes un dispositivo policial en distintos puntos de la comarca de l'Anoia (Barcelona) para desarticular un grupo criminal especializado en robos violentos.

Concretamente, este grupo realizaba robos violentos en camiones que transportaban droga y se tiene la previsión de realizar varias entradas, ha informado la policía catalana en un comunicado.

El despliegue policial cuenta con más de un centenar de efectivos con agentes de la división de investigación criminal (DIC), orden público, unidad canina, unidad de drones, medios aéreos, policía científica, unidad de seguridad ciudadana y agentes de la Policía Foral.

Por parte de Mossos d'Esquadra, el operativo está liderado por el Área Central de Investigación de Patrimonio.

El caso está bajo secreto de las actuaciones