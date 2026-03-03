Dispositivo de Mossos en Barcelona contra una red de tráfico de drogas con vínculos con Italia - MOSSOS D'ESQUADRA
BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra están llevando a cabo un dispositivo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Barcelona contra una red de tráfico de drogas, principalmente cocaína y hachís, con vínculos con Italia desde primera hora de la mañana de este martes.
Se actúa sobre los miembros de una organización criminal de ámbito internacional que operaba entre Catalunya e Italia, se prevén nueve entradas entre ambas localidades barcelonesas y la detención de los principales líderes de la trama, informan en un comunicado.
Se han activado efectivos de la Divisó d'Investigació Criminal (DIC), sala central, de orden público (Arro y Brimo), unidad canina y la unidad de drones.
En total, existe un despliegue de alrededor de 150 efectivos en este dispositivo liderado por la DIC.
El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.