Dispositivo de Mossos en Barcelona contra una red de tráfico de drogas con vínculos con Italia

Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 3 marzo 2026 7:17
BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están llevando a cabo un dispositivo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Barcelona contra una red de tráfico de drogas, principalmente cocaína y hachís, con vínculos con Italia desde primera hora de la mañana de este martes.

Se actúa sobre los miembros de una organización criminal de ámbito internacional que operaba entre Catalunya e Italia, se prevén nueve entradas entre ambas localidades barcelonesas y la detención de los principales líderes de la trama, informan en un comunicado.

Se han activado efectivos de la Divisó d'Investigació Criminal (DIC), sala central, de orden público (Arro y Brimo), unidad canina y la unidad de drones.

En total, existe un despliegue de alrededor de 150 efectivos en este dispositivo liderado por la DIC.

El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.

