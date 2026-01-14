Un dispositivo policial en naves abandonadas de Girona se salda con 50 identificados y 3 detenidos

Archivo - Agentes de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo - Lorena Sopena / Europa Press - Archivo

GIRONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, la Policía Municipal de Girona y Policía Nacional desplegaron un dispositivo este martes por la mañana en unas naves situadas en la carretera Barcelona de la ciudad que incluyó medio centenar de agentes y se saldó con 50 personas identificadas y tres detenidos, uno de ellos por un presunto delito de agresión sexual, detención ilegal y hurto.

El dispositivo, que empezó a las 7.00 horas, se llevó a cabo tras diversos incidentes como peleas en el recinto, algún requerimiento por incendios de colchones y para hacer frente a situaciones de inseguridad ciudadana, informan los mossos en un comunicado este miércoles.

Los otros dos detenidos, de 23 y 29 años y con múltiples incidentes en su haber, estaban requeridos en órdenes judiciales de busca y captura vigentes, emitidas por los juzgados de Girona y Barcelona, respectivamente.

Se tramitaron siete actas, dos por tenencia de drogas y otras dos por armas blancas prohibidas, tres más por diversos objetos decomisados, como tabletas y teléfonos, así como una pistola simulada de plástico y un par de esquís.

Por su parte, Policía Nacional trasladó a dos personas a comisaría con el objetivo de abrir un expediente administrativo de extranjería.