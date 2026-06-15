El dispositivo PREMOT de este fin de semana acaba con 110 controles y 201 denuncias en Catalunya

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.
Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 15 junio 2026 21:33
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BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo PREMOT de este fin de semana en Catalunya ha acabado con 110 controles y 201 denuncias, informan los Mossos d'Esquadra en un mensaje en 'X' este lunes recogido por Europa Press.

El dipositivo PREMOT es un dispositivo policial de controles, diseñado por el Servei Català de Trànsit y ejecutado por Mossos y policías locales, para contener la siniestralidad de los motoristas, en los que se trabaja la concienciación de su vulnerabilidad y la detección de conductas de riesgo.

En el dispositivo han participado 158 efectivos, se han controlado 1.216 vehículos y ha habido 20 controles conjuntos y coordinados con diferentes policías locales.

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