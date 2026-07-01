El distrito de Sant Martí de Barcelona, sede de verano de la Capital Mundial de la Arquitectura

La antigua fábrica metalúrgica Oliva Artés - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Sant Martí de Barcelona protagonizará las actividades que se realizarán en el marco de la Capital Mundial de la Arquitectura, que la ciudad ejerce este 2026, los meses de julio y agosto, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado este miércoles.

La antigua fábrica metalúrgica Oliva Artés será el espacio de referencia y acogerá 3 exposiciones: 'Internalities', 'Una arquitectura premiada: 125 anys de premis', y la muestra itinerante con los proyectos de transformación de 10 medianeras.

En el resto del distrito, se podrá visitar la propuesta 'Icària. 3 d'agost sde 1987' en el Archivo Histórico del Poblenou que documenta las construcciones del barrio de Icària antes de su desaparición, y la exposición 'Pavelló Refugi Sonor' en el campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

TRES XEMENEIES

Una de las actividades que el consistorio ha destacado es que desde este viernes y hasta el 19 de julio se podrá visitar gratis la muestra central del Congreso Mundial de Arquitectura UIA 2026, 'Arquitectures per a un planeta en transició', en la Sala de Turbines de Les Tres Xemeneies.

La exposición convierte el espacio en un lugar de "experimentación, investigación e intercambio arquitectónico" en el que una docena de equipos internacionales presentan investigaciones desarrolladas el último año a través de maquetas, prototipos, vídeos e instalaciones que hablan sobre el derecho a la vivienda, el cambio climático y la construcción sostenible.