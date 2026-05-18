Docentes de Barcelona se concentran ante la Sagrada Familia con pupitres y reclaman mejores condiciones - USTEC

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Varios centenares de docentes de la ciudad de Barcelona se han concentrado desde primera hora de este lunes ante la Sagrada Familia con pupitres y sillas a modo de 'aula abierta' para reclamar mejoras en las condiciones laborales y salariales en el sector.

Entre las reclamaciones, los profesores y educadores lamentan unas aulas "superpobladas", la fallida de la escuela inclusiva, la falta de inversión y unos salarios que consideran estancados, según apuntan desde el sindicato mayoritario Ustec·Stes.

Este lunes es el quinto día de huelga, cuya jornada realizan los docentes del Consorci d'Educació y del Barcelonès.