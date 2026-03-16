Docentes catalanes se concentran ante la sede del PSC en Barcelona para pedir mejoras laborales

Concentración ante la sede del PSC - USTEC·STES

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 docentes catalanes se han concentrado este lunes por la mañana ante la sede del PSC en Barcelona para pedir mejoras en sus condiciones laborales y salariales, en el marco de la huelga de docentes de este lunes en Catalunya.

Los participantes llevaban silbatos que hacían sonar en protesta, así como pancartas en las que se podían leer frases como 'El Govern recorta, la escuela no se calla', 'Defendamos la educación pública' y 'Sin docentes no hay acuerdo de país'; y la sede del PSC estaba acordonada por los Mossos d'Esquadra.

La huelga la convocan Ustec·Stes, Aspepc.Sps, CGT Ensenyament e Intersindical-CSC (esta última no está presente en la mesa sectorial), y rechazan el acuerdo alcanzado entre el Govern, CC.OO. Educació y UGT al considerar que "no recupera el poder adquisitivo perdido, no garantiza mejoras reales en ratios y plantillas y deja demasiadas medidas pendientes de futuros despliegues".