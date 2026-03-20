Los docentes cortan la A-2 y la C-55 en Abrera y 4 tramos de la Ronda de Dalt de Barcelona - USTEC·STES

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La quinta jornada de huelga de docentes ha cortado la A-2 entre Abrera y Esparraguera y la C-55 en Abrera (Barcelona) y 4 tramos de la Ronda de Dalt de Barcelona este viernes desde primera hora.

En la A-2, a raíz del incidente, se acumulan 3 kilómetros de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Dos de los tramos cortados en la Ronda de Dalt son en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), justo antes del Nus de la Trinitat, y otro a la altura de la Vall d'Hebron.