Los docentes cortan otros dos puntos de acceso a Barcelona y dos vías en Mataró y Malla (Barcelona)

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de huelga de docentes en Catalunya de las 17 previstas entre el 7 de mayo y el 5 de junio ha cortado la C-31 en L'Hospitalet de Llobregat y un tramo de la Ronda Litoral de Barcelona desde este martes a las 7.12 horas, que se suman a tres puntos de la Ronda de Dalt cortados previamente.

Además de estas 5 vías, se han cortado por manifestación la C-32 en Mataró y la C-17 en Malla (Barcelona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En uno de los tramos de de la Ronda de Dalt en Barcelona hay 7 kilómetros de retenciones.